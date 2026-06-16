Ярославская прокуратура проконтролирует оказание помощи раненной при атаке БПЛА

В надзорном ведомстве проконтролируют оказание помощи пострадавшей. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Ранее мы сообщали, что при атаке украинских дронов на Ярославскую область ранена жительница столицы, которая находилась в Некоузском округе.

В областной прокуратуре сообщили, что процесс оказания всесторонней помощи пострадавшей москвичке поставлен на контроль.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим в прокуратуре области действует горячая линия по телефону 8-910-816-63-33.

Для оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, пострадавшим при атаках БПЛА, органами прокуратуры обеспечено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами.