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НовостиОбщество16 июня 2026 14:21

Ярославская прокуратура проконтролирует оказание помощи раненной при атаке БПЛА

В ведомстве работает телефон, куда могут звонить и другие пострадавшие
Георгий БРИНЧУК
В надзорном ведомстве проконтролируют оказание помощи пострадавшей.

В надзорном ведомстве проконтролируют оказание помощи пострадавшей.

Фото: Прокуратура Ярославской области..

Ранее мы сообщали, что при атаке украинских дронов на Ярославскую область ранена жительница столицы, которая находилась в Некоузском округе.

В областной прокуратуре сообщили, что процесс оказания всесторонней помощи пострадавшей москвичке поставлен на контроль.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим в прокуратуре области действует горячая линия по телефону 8-910-816-63-33.

Для оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, пострадавшим при атаках БПЛА, органами прокуратуры обеспечено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами.