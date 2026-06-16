Во время атаки БПЛА на Ярославскую область пострадала жительница Москвы

При атаке на Ярославскую область пострадала женщина. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время массовой атаки украинских беспилотников на Ярославскую область 16 июня пострадала жительница Москвы. Во время налета она находилась в Некоузском округе.

«Пострадавшая госпитализирована. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сказал губернатор региона Михаил Евраев.

В регионе по-прежнему действует режим беспилотной опасности. Могут находиться фрагменты БПЛА, которые важны для следствия. При их обнаружении нужно отойти и сообщите об опасной находке телефону 112.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 7 утра до 14 часов над Россией, в том числе и Ярославской областью, средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 151 беспилотник самолетного типа.

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