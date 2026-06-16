Для пострадавших при атаках БПЛА ярославская прокуратура открыла прямую линию

Ярославская прокуратура открыла прямую линию для пострадавших при атаке БПЛА. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуре Ярославской области для приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим при атаках БПЛА открыта прямая линия. Обратиться можно по телефону 8-910-816-63-33.

«Кроме того, с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, пострадавшим при атаках БПЛА, обеспечено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами», - уточнили в прокуратуре.

Также ведомство контролирует, как помогают жительнице Москвы, пострадавшей при налете 16 июня в Некоузском округе.

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