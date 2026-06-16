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НовостиОбщество16 июня 2026 12:56

Для пострадавших при атаках БПЛА ярославская прокуратура открыла прямую линию

Ведомство контролирует, как оказывают помощь пострадавшей 16 июня
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославская прокуратура открыла прямую линию для пострадавших при атаке БПЛА.

Ярославская прокуратура открыла прямую линию для пострадавших при атаке БПЛА.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуре Ярославской области для приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим при атаках БПЛА открыта прямая линия. Обратиться можно по телефону 8-910-816-63-33.

«Кроме того, с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, пострадавшим при атаках БПЛА, обеспечено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами», - уточнили в прокуратуре.

Также ведомство контролирует, как помогают жительнице Москвы, пострадавшей при налете 16 июня в Некоузском округе.

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