Ключевые аспекты: ответы на часто задаваемые вопросы клиентов «ТНС энерго Ярославль»

За 5 месяцев в «ТНС энерго Ярославль» обработали более 65 тысяч обращений.

За 5 месяцев 2026 года в «ТНС энерго Ярославль» обработали более 65 тысяч официальных обращений, полученных через дистанционные каналы связи. Какие темы стали для клиентов компании из Ярославля и области приоритетными? Далее рассмотрим три наиболее актуальных запроса энергетикам.

«Какие существуют способы передачи показаний?»

– Передать показания в «ТНС энерго Ярославль» можно несколькими способами:

- на сайте,

- в Личном кабинете и мобильном приложении,

- по номеру контактного центра 8 (4852) 20-51-85 или 8 (800) 200-71-56

- в СМС-сообщении на номер +7 (903) 797-60-40 в формате «номер счета*показания».

Энергетики рекомендуют передавать данные с 23 по 25 число каждого месяца – единовременная передача показаний влияет на корректность начисления ОДН.

«Где можно узнать информацию о расчетах по лицевому счету?»

– Вопросы о расчетах за потребленный ресурс можно решить в Личном кабинете. В онлайн-сервисе доступны:

- история начислений и внесенных платежей,

- детализация расчетов,

- архив выставленных квитанций.

Для получения консультации от профильного специалиста вы можете написать через сервис обращение, отслеживать его статус и получать ответы.

«Как заключить/переоформить договор энергоснабжения?»

– Необходимо заполнить специализированную форму или оставить обращение на официальном сайте, а также приложить копии:

- документа, удостоверяющего личность,

- документа, подтверждающего право собственности.

Гарантирующий поставщик напоминает: наиболее удобным и безопасным способом направления запроса в энергокомпанию с указанием персональных данных для идентификации клиента являются официальные каналы связи:

- форма обращения на сайте,

- личный кабинет и мобильное приложение,

- номер контактного центра 8 (4852) 20-51-85 или 8 (800)200-71-56.

Подписывайтесь на аккаунты «ТНС энерго Ярославль» в разрешенных социальных сетях – МАХ, ВК, ОК. Переходите по ссылке, нажимайте «Подписаться» и будьте в курсе всех новостей компании.

ПАО «ТНС энерго» г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21б. ОГРН 1057601050011

Реклама. erid: 2W5zFH7nRKf