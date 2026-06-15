Специалисты завершили очистку акватории и берега реки Волготня под Рыбинском

«Пожарно‑спасательная служба Ярославской области» завершила комплекс работ по очистке акватории и береговой линии реки Волготня. ФОТО: администрация Рыбинского МО

Сотрудники Пожарно-спасательной службы Ярославской области завершили очистку акватории и берега реки Волготня, сообщили в администрации Рыбинского округа.

Специалисты вручную привели в порядок прибрежную зону и установили плавучие механические барьеры, которые помогают предотвратить дальнейшее загрязнение, упростить сбор уже имеющихся отходов и минимизировать воздействие на водную экосистему.

"Утром 16 июня специалисты службы проведут контрольный осмотр территории для подтверждения достигнутых результатов. По итогам осмотра будет произведён демонтаж временных очистных конструкций", - сказали в администрации.

Текущее состояние береговой части реки опасений не вызывает, уверены специалисты.

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