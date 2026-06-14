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НовостиОбщество14 июня 2026 10:31

В Рыбинском округе после атаки БПЛА прошел черный дождь

Мазутные капли заметили дачники
Георгий БРИНЧУК
Тот самый черный дождь. Фото: Подслушано в Рыбинске.

Тот самый черный дождь. Фото: Подслушано в Рыбинске.

Жители Рыбинского округа сообщили в соцсетях о черном дожде, который пролился после атаки БПЛА.

Ранее 14 июня наш регион дважды подвергся нападению вражеских сил. Пострадавших нет, но, как сообщал губернатор Михаил Евраев, "произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы".

Позднее над окрестностями Рыбинска прошел дождь, да не простой, а мазутный. По словам автора видео, которое появилось в соцсетях, даже его кот пришел с прогулки домой черным. Черные капли стекают с крыш до сих пор. А еще все это обильно окропило дачные посадки и поля.

Черный дождь над Рыбинском и окрестностями.

Подслушано в Рыбинске, ВК