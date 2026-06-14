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НовостиПроисшествия14 июня 2026 5:10

Украинские беспилотники попали в хранилища топлива в Ярославской области

Пожар тушат спасатели
Георгий БРИНЧУК
Уничтожение вражеского беспилотника в небе. Фото: Минобороны России.

Уничтожение вражеского беспилотника в небе. Фото: Минобороны России.

Губернатор Михаил Евраев сообщил подробности массовой атаки украинских БПЛА.

«Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», - сказал он.

Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, о котором мы сообщали ранее, снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

В Росавиации сообщили, что с четырех часов утра действуют ограничения в ярославском аэропорту.

На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

Угроза беспилотной опасности сохраняется. Ждите сигнала "Отбой беспилотной опасности".