Украинские беспилотники попали в хранилища топлива в Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев сообщил подробности массовой атаки украинских БПЛА.
«Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», - сказал он.
Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, о котором мы сообщали ранее, снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.
В Росавиации сообщили, что с четырех часов утра действуют ограничения в ярославском аэропорту.
На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.
Угроза беспилотной опасности сохраняется. Ждите сигнала "Отбой беспилотной опасности".