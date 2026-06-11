Куда сходить в Ярославле в День России-2026: будет праздник на Даманском

Парк Даманский станет главной площадкой празднования Дня России в Ярославле. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Даманский парк станет главной площадкой празднования Дня России в Ярославле.

С полудня будут работать фотозоны, в которых можно сделать красивые снимки. В парке в праздник выступят творческие коллективы и кавер-групп, откроются различные игровые площадки.

Ко Дню России ярославские учреждения культуры подготовили концерты, выставки и другие программы. Программу можно прочитать здесь.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен