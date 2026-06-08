Программа празднования Дня России в Ярославле-2026 в Домах культуры

Фото: Артем ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
В пятницу, 12 июня, в Ярославле будут отмечать один из главных государственных праздников - День России. Для горожан и туристов дома культуры и библиотеки подготовили программы, концерты, квизы и выставки. Некоторые из них уже начались.
До 19 июня
Книжная выставка "Открой для себя Россию"
Библиотека №14 имени Владимира Маяковского
До 19 июня
Выставка-иллюстрация "Необъятная страна"
Библиотека №14 имени Владимира Маяковского
12 июня
Выставка детского и семейного рисунка "Яркие краски России"
ДК "Гамма"
12 июня, 12:00
Праздничная программа "Пазлы Великого Государства"
ДК "Нефтяник"
До 15 июня, 10:00-17:00
Книжно-иллюстративная выставка "Сила России в единстве"
Библиотека №4 имени Валентины Терешково
До 15 июня
Онлайн-викторина "От Калининграда до Камчатки"
Библиотека №10
До 19 июня
Книжная выставка-альманах "Открой для себя Россию"
Библиотека №15 имени Петровых
9 июня, 09:00
Литературно-музыкальная программа "Одна Россия - много голосов"
Библиотека "12 имени Антона Чехова
9 июня, 10:30
Познавательный час "Народы России"
Детская библиотека №13
9 июня, 14:00
Игра-викторина "Моя земля, моя Россия"
Детская библиотека №12
9 июня, 15:00
Квест-путешествие "Семь шагов по России"
Детская библиотека №10
До 30 июня
Онлан-конкурс "Путешествуя по России"
Госпаблик детской школы искусств "Канцона"
10 июня, 10:30
Историко-патриотический час "Наша Родина большая - необычная страна"
ДК "Магистраль"
10 июня, 15:00
Лекция "Суверенная Россия" лектора общества "Знание" Александра Лизунова
Центральная библиотека имени М.Ю.Лермонтова
11 июня, 10:30
Программа для детей к Году единства народов России "Хоровод дружбы"
ДК "Гамма"
11 июня 10:30
Праздничная игровая программа "Россия - это мы"
ДК "Нефтяник"
11 июня, 11:00
Интерактивно-познавательная программа "Наша Родина - Россия"
Библиотека №7
11 июня, 11:00
Квест ко Дню России "7 шагов по России"
Детская библиотека №10
11 июня, 11:00
Тематическая познавательная программа "Россия - это мы"
ДК "Строитель"
11 июня, 11:00
Интерактивная беседа "День России"
Детская школа искусств имени Л.В.Собинова
11 июня, 11:00
Лекция-беседа "Берегите Россию!"
Детская школа искусств имени Е.М.Стомпелева
11 июня, 12:00
Интерактивная игра "Многоликая Россия"
Детская библиотека №2
11 июня, 12:00
Час истории "Моя Россия"
Детская школа искусств №8
11 июня, 12:00
Познавательная программа "Народы едины под солнцем России"
Детская библиотека №1 имени А.П.Гайдая
11 июня, 13:00
Викторина для студентов "Под символом славным могучей державы"
ДК "Нефтяник"
11 июня, 13:30
Беседа с детьми "Символы России"
Детская школа искусств №1
11 июня, 14:00
Праздничная программа "Душа России в символах ее"
Детская библиотека №2
11 июня, 14:00
Беседа "Страна, в которой я живу"
Детская школа искусств №3
12 июня
Видеохолл "России славные сыны"
Библиотека №14 имени Владимира Маяковского
12 июня
Развлекательная программа "Медведь. Матрешка. Балалайка"
ДК "Судостроитель"
12 июня, 12:00
Концертная программа "Мы - Россия"
Внутренний дворик ДК "Гамма"
12 июня, 12:00
Концертная программа "Как не любить мне эту землю"
ДК "Красный Перекоп"
12 июня, 12:00
Сборная экскурсия "История Ярославля"
Музей истории города имени В.Г.Извекова
12 июня 12:00 - 20:00
Тематическая программа "этой силе есть имя - Россия"
ДК "Энергетик"
12 июня, 15:00
Концерт оркестра русских народных инструментов "Колокола России"
ДК "Радий".
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