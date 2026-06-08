Программа празднования Дня России в Ярославле-2026 в Домах культуры

День России отметят в Ярославле. Фото: Артем ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 12 июня, в Ярославле будут отмечать один из главных государственных праздников - День России. Для горожан и туристов дома культуры и библиотеки подготовили программы, концерты, квизы и выставки. Некоторые из них уже начались.

До 19 июня

Книжная выставка "Открой для себя Россию"

Библиотека №14 имени Владимира Маяковского

До 19 июня

Выставка-иллюстрация "Необъятная страна"

Библиотека №14 имени Владимира Маяковского

12 июня

Выставка детского и семейного рисунка "Яркие краски России"

ДК "Гамма"

12 июня, 12:00

Праздничная программа "Пазлы Великого Государства"

ДК "Нефтяник"

До 15 июня, 10:00-17:00

Книжно-иллюстративная выставка "Сила России в единстве"

Библиотека №4 имени Валентины Терешково

До 15 июня

Онлайн-викторина "От Калининграда до Камчатки"

Библиотека №10

До 19 июня

Книжная выставка-альманах "Открой для себя Россию"

Библиотека №15 имени Петровых

9 июня, 09:00

Литературно-музыкальная программа "Одна Россия - много голосов"

Библиотека "12 имени Антона Чехова

9 июня, 10:30

Познавательный час "Народы России"

Детская библиотека №13

9 июня, 14:00

Игра-викторина "Моя земля, моя Россия"

Детская библиотека №12

9 июня, 15:00

Квест-путешествие "Семь шагов по России"

Детская библиотека №10

До 30 июня

Онлан-конкурс "Путешествуя по России"

Госпаблик детской школы искусств "Канцона"

10 июня, 10:30

Историко-патриотический час "Наша Родина большая - необычная страна"

ДК "Магистраль"

10 июня, 15:00

Лекция "Суверенная Россия" лектора общества "Знание" Александра Лизунова

Центральная библиотека имени М.Ю.Лермонтова

11 июня, 10:30

Программа для детей к Году единства народов России "Хоровод дружбы"

ДК "Гамма"

11 июня 10:30

Праздничная игровая программа "Россия - это мы"

ДК "Нефтяник"

11 июня, 11:00

Интерактивно-познавательная программа "Наша Родина - Россия"

Библиотека №7

11 июня, 11:00

Квест ко Дню России "7 шагов по России"

Детская библиотека №10

11 июня, 11:00

Тематическая познавательная программа "Россия - это мы"

ДК "Строитель"

11 июня, 11:00

Интерактивная беседа "День России"

Детская школа искусств имени Л.В.Собинова

11 июня, 11:00

Лекция-беседа "Берегите Россию!"

Детская школа искусств имени Е.М.Стомпелева

11 июня, 12:00

Интерактивная игра "Многоликая Россия"

Детская библиотека №2

11 июня, 12:00

Час истории "Моя Россия"

Детская школа искусств №8

11 июня, 12:00

Познавательная программа "Народы едины под солнцем России"

Детская библиотека №1 имени А.П.Гайдая

11 июня, 13:00

Викторина для студентов "Под символом славным могучей державы"

ДК "Нефтяник"

11 июня, 13:30

Беседа с детьми "Символы России"

Детская школа искусств №1

11 июня, 14:00

Праздничная программа "Душа России в символах ее"

Детская библиотека №2

11 июня, 14:00

Беседа "Страна, в которой я живу"

Детская школа искусств №3

12 июня

Видеохолл "России славные сыны"

Библиотека №14 имени Владимира Маяковского

12 июня

Развлекательная программа "Медведь. Матрешка. Балалайка"

ДК "Судостроитель"

12 июня, 12:00

Концертная программа "Мы - Россия"

Внутренний дворик ДК "Гамма"

12 июня, 12:00

Концертная программа "Как не любить мне эту землю"

ДК "Красный Перекоп"

12 июня, 12:00

Сборная экскурсия "История Ярославля"

Музей истории города имени В.Г.Извекова

12 июня 12:00 - 20:00

Тематическая программа "этой силе есть имя - Россия"

ДК "Энергетик"

12 июня, 15:00

Концерт оркестра русских народных инструментов "Колокола России"

ДК "Радий".

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