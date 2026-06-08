Главе СК России доложат о расследовании дела по ДТП с автобусом

Глава СК РФ потребовал доклад о расследовании уголовного дела по ДТП с автобусом в Ярославской области. Фото: Прокуратура Ярославской области.

Уголовным делом по ДТП в автобусом, в котором пострадал 31 человек, заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

"Председатель Следственного комитета затребовал доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах по уголовному делу, а по завершению расследования - о его результатах", - сказали в Информационном центре СК России.

Авария произошла днем 7 июня в Угличском районе Ярославской области. 66-летний водитель не справился с управление, автобус выехал в кювет и опрокинулся на бок.

Медицинская помощь понадобилась 31 пострадавшему, 12 из них госпитализировали в Угличскую ЦРБ.

"Трое пострадавших были транспортированы в больницы Ярославля. Двое их них в тяжелом состоянии. Детей среди госпитализированных нет", - сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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