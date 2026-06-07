Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем увеличилось до 20 человек

Водитель и 19 пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Угличском районе. Фото: Прокуратура Ярославской области.

СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело после аварии, в которую днем 7 июня попал туристический автобус "Yutong". ДТП произошло в деревне Сверчково Угличского района. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, 66-летний водитель не справился с управлением и выехал в кювет, автобус опрокинулся на бок. В салоне находились 32 пассажира, среди них - четверо детей.

"В результате ДТП водитель автобуса и 19 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы", - сказали в инспекции.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением. Фото: Прокуратура Ярославской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

"Следователями проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим", - сказали в СКР по Ярославской области.

Проверку проводит Угличская прокуратура, во время которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

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