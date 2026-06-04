Правительство Ярославской области будет развивать туризм и создавать туристический бренд региона совместно с банком

На ПМЭФ стороны подписали документ о стратегическом партнерстве. ФОТО: Сбер

Документ о стратегическом партнерстве, направленном на развитие туристической отрасли, цифровой экономики и транспортной инфраструктуры региона, подписали вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов и губернатор региона Михаил Евраев.

Соглашение охватывает четыре стратегических направления:

Развитие туризма и территориального брендинга – повышение привлекательности Ярославской области на российском и международном рынках, развитие туристической инфраструктуры, внедрение современных стандартов сервиса и продвижение региона на ведущих цифровых площадках. Результатом станет комплексная стратегия, которая поможет раскрыть туристический потенциал области, привлечь новых гостей и увеличить вклад туризма в экономику региона.

Развитие цифровых технологий и сервисов – внедрение передовых платформ и решений, создание единой экосистемы цифровых сервисов для граждан, бизнеса и туристов, применение технологий больших данных, искусственного интеллекта и предиктивной аналитики для принятия управленческих решений.

Развитие транспортной и городской инфраструктуры – создание интеллектуальных транспортных систем, цифровизация транспортных сервисов, расширение способов безналичной оплаты проезда, включая инновационный метод оплаты с помощью геопозиции.

Инвестиционное и экономическое развитие – сопровождение инвесторов, структурирование проектов и развитие механизмов государственно-частного партнерства в приоритетных отраслях экономики региона.

– Ярославская область – один из ключевых туристических регионов России, и интерес к нему только растет: по данным нашей аналитики, в 2025 году туристы потратили в регионе более 39 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее. Мы уже активно участвуем в развитии турпотенциала региона: совместно с министерством туризма области в нашем приложении запущен цифровой сервис «Гид выходного дня», а в селе Вятском открыт первый в России офис банка в ретро-стиле. Также с нашим участием реализуются проекты по финансированию объектов туристической инфраструктуры, гостиниц в Угличе, строится первый квартал в рамках комплексного развития территорий – Тверицы. Мы уже приступили к разработке стратегического мастер-плана Ярославской агломерации, и подписанное сегодня соглашение – логичное продолжение этой работы. Ценим, что область готова ставить перед собой большие цели: теперь мы вместе займемся формированием туристического бренда и стратегии развития туризма для всего региона, – сказал Евгений Титов.

Михаил Евраев отметил:

– Ярославская область обладает огромным туристическим потенциалом, который мы активно развиваем. За 2025 год мы приняли более 13 млн гостей. Вместе с банком займемся разработкой стратегии развития туризма в Ярославской области. Результатом станет комплексный подход, который поможет раскрыть потенциал региона, привлечь новых гостей и увеличить вклад туризма в экономику. Реализуем в регионе и другие совместные проекты. Благодарю за системную общую работу и партнерство, которое дает реальные результаты для экономики региона и качества жизни наших жителей.