Главным тренером ярославского «Локомотива» стал Дмитрий Квартальнов

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» подписал контракт с Дмитрием Квартальновым. В следующем сезоне он будет главным тренером команды.

«Дмитрий Вячеславович хорошо знаком ярославским болельщикам. Он уже возглавлял «Локомотив» с 2017 по 2019 годы, а в последнее время был наставником одного из главных конкурентов «железнодорожников» в Западной конференции – минского «Динамо», - сказали в клубе.

Боб Хартли также остается в «Локомотиве» - он станет консультантом команды.

