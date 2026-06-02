Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт2 июня 2026 11:07

Главным тренером ярославского «Локомотива» стал Дмитрий Квартальнов

Боб Хартли останется в команде в качестве консультанта
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославский «Локомотив» подписал контракт с Дмитрием Квартальновым.

Ярославский «Локомотив» подписал контракт с Дмитрием Квартальновым.

Фото: ХК "Локомотив".

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» подписал контракт с Дмитрием Квартальновым. В следующем сезоне он будет главным тренером команды.

«Дмитрий Вячеславович хорошо знаком ярославским болельщикам. Он уже возглавлял «Локомотив» с 2017 по 2019 годы, а в последнее время был наставником одного из главных конкурентов «железнодорожников» в Западной конференции – минского «Динамо», - сказали в клубе.

Боб Хартли также остается в «Локомотиве» - он станет консультантом команды.

‎Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен