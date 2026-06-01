Боб Хартли все же не покинет ярославский «Локомотив»

Боб Хартли продолжит сотрудничество с "Локомотивом". Фото: ХК "Локомотив"

ХК «Локомотив» поблагодарил главного тренера команды Боба Хартли за проделанную работу. Там отметили, что Боб взял на себя ответственность за подготовку чемпионского состава к новым вызовам, стал символом надежды болельщиков на продолжение победных традиций ярославского хоккея. И все получилось!

«И сегодня мы с признательностью и уважением можем сказать: «Спасибо, Боб!» Мы вновь стали обладателями Кубка Гагарина, а сам Боб Хартли своей высокопрофессиональной работой, огромной страстью к любимому делу, глубоким пониманием и проникновенностью к ценностям Клуба не просто подтвердил статус тренер-чемпиона, но и в полной мере воздал дань Памяти своему другу и коллеге Брэду МакКриммону», - сказали в клубе.

1 июня выяснилось, что «Локомотив» Боб Хартли все же не покинет, хотя и не будет больше главным тренером. В новом сезоне он станет консультантом ХК «Локомотив».