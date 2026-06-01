В Ярославле в День города прошел Зеленый Марафон

В минувшую субботу в Ярославле «СберПрайм Зелёный Марафон» объединил больше 5 тысяч спортсменов и болельщиков. Мероприятие открыло программу празднования Дня города Ярославля. Площадкой проведения стала любимая горожанами и гостями города Стрелка. В программу вошли дистанции на 10 и 4,2 километра. Юные участники в возрасте 7-11 лет преодолели дистанцию 400 метров, а ребята 12-13 лет – 1 километр. Также в рамках спортивной части состоялся фан-забег, посвященный Дню рождения Ярославля.

Победители и призеры забегов были отмечены подарками, а на дистанции 10 км дополнительно наградили обладателей 4–6 мест. Каждый юный участник получил памятную медаль и подарок. Отдельно были поощрены участники в возрасте 14-17 лет. Специальные призы вручили в номинациях «За волю к победе», «За верность спорту», «Самая дружная семья». Также в честь предстоящего юбилея банка отметили участников с номером 185.

- Наш Зелёный Марафон уже второй год подряд становится главным стартом праздничной программы Дня города Ярославля. Это по-настоящему объединяющее событие, где тысячи ярославцев и гостей города выходят на старт, чтобы вместе отметить день рождения любимого Ярославля. Мы видим, как спорт и здоровый образ жизни становятся доброй традицией для наших семей, и рады быть частью этого большого городского праздника, - отметила Елена Кочина, управляющий Ярославским отделением Среднерусского банка Сбербанка.

Поскольку мероприятие в Ярославле – семейный городской праздник, для всех посетителей была организована обширная творческая и образовательная программа. В этом году для взрослых и детей прошли творческие, развивающие и спортивные мастер-классы, квесты и игры, занятия по безопасности, праздничный концерт, а также выступления гимнастов и спортивных акробатов.

- Мы уже не первый раз участвуем в Зеленом Марафоне в Ярославле и хотим отметить отличную организацию праздника. Нам нравится большое количество площадок для детей, а наш ребенок в восторге от подарков, - рассказали Елена, Максим и Ирина, участники мероприятия.

В этом году 13-й Зелёный Марафон объединил более 290 тыс. участников в 59 городах России. Специально к забегу Сбер подготовил уникальную благотворительную акцию: в год своего 185-летия каждый километр, преодолённый участниками марафона, он приравнял к 185 рублям благотворительного взноса. По итогам мероприятия на благотворительные проекты направят более 250 млн рублей. Из них 185 млн рублей – на лечение маленьких пациентов с тяжёлыми диагнозами. Ещё более 65 млн рублей, собранных в рамках традиционной благотворительной акции на платформе СберВместе, пойдут на поддержку ребят с особенностями развития и опытом сиротства.