Нападением собаки на трехлетнего малыша заинтересовался Бастрыкин

Собака серьезно покалечила малыша. Фото: Георгий БРИНЧУК

Ранее мы писали о нападении бродячего пса на маленького ребенка в Переславле-Залесском. Пес вцепился мальчику в лицо. Кроме травм, существует еще опасность заражения пострадавшего бешенством. Во-первых, неизвестно, что это была за собака и здорова ли она. Во-вторых, риск подхватить смертельную инфекцию выше, если животное укусило человека за части тела, расположенные ближе к голове.

В региональном СКР возбудили уголовное дело по факту инцидента. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.