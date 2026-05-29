В Переславле собака изувечила трехлетнего мальчика

В Ярославской области собака напала на маленького мальчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Переславле-Залесском на трехлетнего мальчика напала бездомная собака. Сейчас ребенок вместе с мамой находятся в хирургическом отделении детской больницы Ярославля. У него, по словам людей, близких семьи, изувечено лицо.

«Семья – беженцы из Белгорода, их разместили в Переславле, там с малышом произошла трагедия, госпитализировали в Ярославль. В Переславле остались девочки-близнецы 5-и лет. Помочь нужно вещами, средствами личной гигиены, как для мамы, так и для девочек и мальчика. У них нет совершенно ничего, приехать к ним некому», - разместили в соцсетях крик о помощи.

В полиции информацию о нападении собаки на ребенка подтвердили.

«Организовано проведение проверки, после установления степени вреда здоровью, причиненного несовершеннолетнему, собранный материал будет направлен в администрацию района для дальнейших мер реагирования», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Нападением собак на женщину в Ярославской области заинтересовался губернатор.

‎Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен