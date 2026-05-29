Нападением собаки на трехлетнего малыша заинтересовались в СКР

Бездомная собака напала на малыша. Фото: Георгий БРИНЧУК

Ранее мы сообщали, что в Переславле-Залесском бездомная собака напала на трехлетнего малыша и сильно повредила ему лицо. Сейчас малыш находится с мамой в больнице областного центра.

В региональном СКР сообщили, что по указанию руководителя областного следственного управления Александра Бессмельцева Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.