Нападением собак на женщину заинтересовался ярославский губернатор

Собаки должны гулять на поводке. Фото: Георгий БРИНЧУК

Ранее мы сообщали о женщине, которую атаковали собаки в деревне Кузнечиха Ярославского округа. На место оперативно выехала служба отлова, однако к этому моменту собаки уже были на привязи.

Одну из владельцев нашли и возбудили административное дело. Всего на самовыгуле находились пять собак.

«И здесь позиция принципиальная: каждая собака, выпущенная без надзора, – это отдельное нарушение и отдельный штраф. Ситуацию держим на особом контроле. Рейдовые мероприятия на территории округа продолжатся. Во всех муниципальных образованиях региона на постоянной основе ведется работа по отлову безнадзорных животных», - сказал Михаил Евраев.

Он напомнил, что самовыгул и прогулки с собаками без поводков и контроля – это прямая угроза безопасности людей, особенно когда речь идет о крупных собаках или стаях.