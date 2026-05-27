У поискового отряда «ЛизаАлерт» появился короткий номер для связи

Оператор мобильной связи Т2, подключил короткий номер 022 для связи с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Теперь абоненты смогут быстрее обратиться за помощью в ситуациях, связанных с поиском пропавших людей, сообщили в пресс-службе оператора. Также сообщается, что короткий номер 022 будет работать круглосуточно для абонентов оператора и дополнит действующую федеральную горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52. Пользователи смогут выбрать любой удобный способ обращения – воспользоваться коротким номером 022 или федеральным номером горячей линии. Звонки по обоим номерам для клиентов будут бесплатными.