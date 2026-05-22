Владимир Путин поздравил ярославский "Локомотив" с победой

Президент России поздравил игроков, тренеров и болельщиков "Локомотива" с победой. Фото: ХК "Локомотив".

Президент России Владимир Путин поздравил ярославский хоккейный клуб "Локомотив" с завоеванием Кубка Гагарина.

"На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея. И конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас. Желаю вам новых спортивных вершин и всего самого доброго", - говорится в обращении.

Вечером 21 мая "Локомотив" со счетом 3:2 в шестом матче серии обыграл казанский "Ак Барс" и стал обладателем Кубка Гагарина второй раз подряд.

