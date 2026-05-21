Кубок Гагарина - снова у "Локомотива"!

Второй год подряд ярославская команда становится лучшей. На этот раз для победы пришлось постараться. «Ак Барс» был настроен на победу, которая привела бы к ничьей в серии игр и седьмому матчу. И до этой самой победы оставалось совсем немного. Но не срослось. Напрасно говорили, что дома и стены помогают: поддержка казанских болельщиков хоккеистов не спасла.

Первую шайбу в ворота соперника забросил на пятой минуте игры нападающий «Локомотива» Егор Сурин. Спустя несколько минут он оформил дубль.

На 53-й минуте форвард Максим Шалунов забил третий гол, после чего пришла очередь «Ак Барса» отбиваться. Но два гола, авторами которых стали под занавес матча нападающий Нэйтан Тодд и защитник Никита Лямкин, все же не привели к победе.

Во время игры регион словно вымер. Жители всех округов были буквально прикованы к экранам. Вот как, например, болел за любимую команду Ростов Великий.

Во всех округах области с нетерпением ждали победы "бронепоезда".

В фан-зоне на Советской площади в губернском городе яблоку было негде упасть. В победе, конечно, никто не сомневался, но кому, как не настоящим фанатам, знать: все может измениться в последние секунды. И наш «бронепоезд» не подвел! Болельщики в губернском городе хором отсчитывали последние секунды матча – и площадь буквально взорвалась единым «Ура!», когда стало ясно, чей Кубок Гагарина.

Болельщики Ярославля не сомневались в победе.

А после начались настоящие праздничные гулянья. Город за считанные минуты ожил, наполнился веселыми людьми, заговорил сотнями голосов.

И засияла разными цветами ярославская телебашня: там тоже верили в победу «Локо», а потому надпись подготовили заранее.

А впереди – и встреча чемпионов на родной земле, и чествование победителей, и настоящий праздник – еще лучше, чем в прошлом году.