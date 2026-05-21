Интернет-ресурсы группы компаний «ТНС энерго» включены в «белый список»

Оплатить электроэнергию можно в любое время. ФОТО: Лариса Николаева

Группа компаний «ТНС энерго» сообщает, что интернет-ресурсы всех 10 региональных сбытовых компаний холдинга, в том числе «ТНС энерго Ярославль», включены в «белый список» Минцифры России.

Теперь клиентам группы компаний «ТНС энерго» обеспечен бесперебойный доступ к сайту и мобильному приложению «ТНС энерго» в период возможного введения ограничений на услуги связи. В любое время в режиме онлайн потребители могут:

– передавать показания приборов учета;

– оплачивать электроэнергию;

– получать актуальную информацию о тарифах, начислениях и ограничениях;

– направлять обращения в компанию.

– Стабильность расчетов и информационная доступность для наших потребителей – крайне важны в любой ситуации. Включение в «белый список» гарантирует, что жители регионов и предприятия смогут воспользоваться нашими сервисами без сбоев, – отметили в «ТНС энерго».

Напомним, "белый список" Минцифры создан для того, чтобы в условиях возможных внештатных ситуаций и ограничений граждане и бизнес не теряли доступ к стратегически важным информационным ресурсам.