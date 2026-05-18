Энергетики выпустили памятку для ярославских рыбаков

Ловить рыбу в охранных зонах ЛЭП запрещено и опасно. Изображение: ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

С наступлением теплого сезона энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» напоминают: ловить рыбу в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) запрещено и опасно. Даже без прямого касания проводов можно получить смертельную электротравму — достаточно приблизиться к ним на недопустимое расстояние. Риск возрастает возле воды: влажный воздух и снасти хорошо проводят электрический ток. Особенно опасны современные удилища и спиннинги, которые в большинстве своем содержат токопроводящие материалы (углепластик).

Важно помнить:

— не располагайтесь под ЛЭП и рядом с ними: оптимально выбирать места для ловли, удаленные от крайнего провода на 20-25 метров

— переносите удочки только в сложенном виде

— обращайте внимание на предупреждающие знаки и таблички

— не приближайтесь к провисшим или оборванным проводам ближе, чем на восемь метров

— объясняйте детям правила безопасного поведения рядом с энергообъектами.

В жаркую погоду провода могут провисать ниже обычного, что также увеличивает риск опасного приближения. Если вы заметили поврежденный провод или опору линии электропередачи — сообщите по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 или 112.