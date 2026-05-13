Власти объяснили, почему закрыли фан-зону на площади Труда в Ярославле

В Ярославле сделают две фан-зоны для болельщиков "Локомотива". Фото: ХК "Локомотив".

Ярославских болельщиков возмутила ситуация, которая произошла 11 мая во время первого матча финальной серии между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Ярославцы пришли на площадь Труда, где обычно работала фан-зона и не смогли посмотреть матч – трансляция не состоялась.

«Прекрасный экран, поддержка болельщиков, доброжелательная атмосфера единения, которая так необходима в настоящее время, и все это сходит на нет. 11 мая на площади Труда собрались болельщики, люди приходили семьями, приносили с собой атрибутику, а что их ждало? Сплошное разочарование. Сегодня снова матч любимого ХК «Локомотив», и что ждать тысячам фанатов от мала до велика? Опять соберемся на площади Труда, посмотрим рекламу на экране и вынуждены будем пойти домой?! Площадка расположена таким образом, что не создается столпотворения, люди могу прийти со своими стульями и посмотреть хоккей», - пишет болельщик в группе мэрии Ярославля.

В правительстве Ярославской области ему и другим любителям хоккея ответили, что и сегодня, 13 мая, трансляция на площади у цирка не состоится.

«Идет процесс приемки работ по благоустройству и на этот период приостановлено действие паспорта безопасности, обязательного для проведения массовых мероприятий. В Ярославле определены две официальные фан-зоны для трансляции игр КХЛ – Советская площадь и КСК «Вознесенский», где будут обеспечены необходимые меры безопасности».

В городах Ярославской области 13 мая откроют 13 зон для болельщиков.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен