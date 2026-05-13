В Ярославле 13 мая откроют две фан-зоны для трансляции хоккейных игр

Фан-зона на площади Труда в Ярославле 13 мая работать не будет. Фото: Правительство Ярославской области.

В день второй встречи «Локомотива» и «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина 13 мая в Ярославле откроют две фан-зоны. Трансляции игры пройдут на Советской площади и в КСК «Вознесенский». Начало - в 19:00.

«Трансляции хоккейных матчей на медиаэкране на площади Труда организовано не будет, так как идет процесс приемки работ по благоустройству и на этот период приостановлено действие паспорта безопасности, обязательного для проведения массовых мероприятий», - сказали в правительстве региона.

В городах Ярославской области 13 мая откроют 13 зон для болельщиков

– Рыбинске – площадь перед ДС «Полет», Волжская набережная, 40;

– Рыбинский округ – поселок Каменники, территория катка на улице Заводской, рядом с домом №7;

– Тутаев – Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);

– Переславль-Залесский – Народная площадь;

– Углич – Успенская площадь;

– поселок Борисоглебский – Советская площадь;

– Ростов Великий – Городской сад;

– поселок Некрасовское – площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2);

– Первомайский округ – Центральный парк поселка Пречистое;

– село Брейтово – Дом культуры округа;

– Любим – парк «Большое сердце маленького города»;

– Мышкин – Успенская площадь;

– Гаврилов-Ям – Советская площадь.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен