В Ярославле 13 мая откроют две фан-зоны для трансляции хоккейных игр

Фото: Правительство Ярославской области.
В день второй встречи «Локомотива» и «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина 13 мая в Ярославле откроют две фан-зоны. Трансляции игры пройдут на Советской площади и в КСК «Вознесенский». Начало - в 19:00.
«Трансляции хоккейных матчей на медиаэкране на площади Труда организовано не будет, так как идет процесс приемки работ по благоустройству и на этот период приостановлено действие паспорта безопасности, обязательного для проведения массовых мероприятий», - сказали в правительстве региона.
– Рыбинске – площадь перед ДС «Полет», Волжская набережная, 40;
– Рыбинский округ – поселок Каменники, территория катка на улице Заводской, рядом с домом №7;
– Тутаев – Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);
– Переславль-Залесский – Народная площадь;
– Углич – Успенская площадь;
– поселок Борисоглебский – Советская площадь;
– Ростов Великий – Городской сад;
– поселок Некрасовское – площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2);
– Первомайский округ – Центральный парк поселка Пречистое;
– село Брейтово – Дом культуры округа;
– Любим – парк «Большое сердце маленького города»;
– Мышкин – Успенская площадь;
– Гаврилов-Ям – Советская площадь.
