Ярославские энергетики почтили память героев Великой Отечественной войны

Во время митинга у Стелы памяти энергетикам, павшим в годы Великой Отечественной войны. ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Центр – Ярэнерго»

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в филиале «Россети Центр» - «Ярэнерго» прошли торжественные мероприятия, объединившие сотни работников, ветеранов и молодых специалистов во всех округах области. Подготовка к важному дню началась заранее: энергетики благоустроили 16 памятников и воинских захоронений, отдав дань уважения памяти павших героев.

Центральным событием стал митинг у Стелы памяти энергетикам, павшим в годы Великой Отечественной войны. В период с 1941 по 1945 год на фронт ушли более 1200 работников ярославской энергосистемы, 406 из которых не вернулись домой. Участники митинга, сотрудники филиала, представители Совета молодежи и Совета ветеранов почтили павших память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес тружеников тыла. Энергетики, оставшиеся в годы войны на своих рабочих местах, стойко и самоотверженно выполняли профессиональный долг: 211 работников электросетей были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». Продолжением встречи стали выставка ретро-автомобилей возле Северной подстанции и традиционная полевая кухня с солдатской кашей. К сохранению исторической памяти активно подключилась молодежь предприятия. Молодые специалисты приняли участие во всероссийских патриотических акциях «Диктант Победы», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка», а в праздничные дни лично поздравили ветеранов-энергетиков — жителей блокадного Ленинграда. Завершилась череда памятных акций возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь» на площади Челюскинцев в Ярославле. Кроме того, 9 мая сотрудники филиала присоединятся к шествию «Бессмертного полка» как на улицах города, так и в онлайн-формате.

- Сохранение памяти о Великой Отечественный войне, о подвиге энергетиков и всего народа – наша ответственность. Пока мы помним и рассказываем об этом своим детям, связь поколений остается нерушимой, - подчеркнул и.о. директора филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго» Владимир Плещев.