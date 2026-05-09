Энергетики приняли участие в учениях МЧС России по ликвидации природных пожаров

Специалисты филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго» приняли участие в комплексных тактико-специальных учениях главного управления МЧС России по Ярославской области по отработке взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период, сообщает пресс-служба. В мероприятии приняли участие высшее руководство области, представители регионального управления МЧС России, а также сотрудники всех подразделений, входящих в систему предупреждения и ликвидации ЧС.

Согласно легенде тренировки, в районе поселка Смоленское из-за неконтролируемого пала сухой травы возник крупный лесной пожар. Огонь стремительно распространялся в сторону жилого сектора, создавая угрозу населению и социальной инфраструктуре. Для локализации условного возгорания были мобилизованы все профильные ведомства и службы жизнеобеспечения региона — в учениях задействовали 80 специалистов и 16 единиц спецтехники.

«Ярэнерго» на тренировке представила бригада района электрических сетей «Яргорэлектросеть». Главной задачей энергетиков стало обеспечение безопасности работы пожарно-спасательных подразделений. Бригада оперативно прибыла на место и отключила линию электропередачи, находящуюся в зоне условного возгорания. Это позволило расчетам МЧС приступить к тушению огня, созданию противопожарных преград и эвакуации жителей.

После того как спасатели успешно ликвидировали условный пожар, специалисты «Ярэнерго» в кратчайшие сроки восстановили схему электроснабжения потребителей и отчитались о выполнении работ на оперативном Штабе.

- Подобные совместные тренировки имеют важное значение. Они позволяют на практике отработать межведомственное взаимодействие и убедиться в готовности персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации в пожароопасный период. По итогам учений все поставленные перед сотрудниками задачи выполнены, действия энергетиков получили высокую оценку, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Вадим Андямов.