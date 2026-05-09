Октябрьский мост в Ярославле будет закрыт на время салюта в честь Дня Победы

Проезд по мосту будет закрыт 9 мая с 20:30 до 21:30.

На время праздничного салюта в честь Дня Победы Октябрьский мост в Ярославле закроют для проезда. Ограничение будет действовать 9 мая с 20:30 до 21:30. Также закроют движение на Тверицкой набережной на участке от проспекта Авиаторов до съезда с моста и на съездах с него.

Эти меры приняты для безопасности ярославцев, которые придут на мост смотреть праздничный фейерверк. Он начнется на Стрелке в 21:00.

Чтобы горожане смогли доехать до дома после окончания праздника, автобусы 9 мая будут работать дольше обычного. График можно посмотреть здесь.

