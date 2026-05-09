В Ярославле 9 Мая увеличат часы работы общественного транспорта

В Ярославле продлили часы работы автобусов 9 Мая.

В Ярославле в День Победы скорректировали график работы общественного транспорта. Чтобы жители города смогли разъехаться по домам после салюта в честь 9 Мая, автобусы и троллейбусы будут дольше работать на маршрутах.

Красноперекопский район

№ 68 «Улица Космонавтов — Улица Большие Полянки»: - отправления от ОП «Улица Космонавтов» (расчётное время движения до ОП «Улица Комсомольская - 25 минут), рейс отправлением в 20:50 отправляется на плюс 10 минут в 21:00, 21:05, 21:20, 21:35, 21:51, 22:06, 22:21.

№ 2«Улица Большие Полянки - ЯШЗ»: - отправления от ОП «ЯШЗ» (расчётное время движения до ОП «Улица Комсомольская - 8 минут), 21:24, 22:04, 22:44, 23:24.

№97С «Фабрика «Красный Перевал» -Улица Большие Полянки»: - отправления от ОП «Фабрика «Красный Перевал» (расчётное время движения до ОП «Улица Комсомольская» - 42 минуты), 20:30, 20:42, 20:57, 21:12, 21:32, 21:52, 22:16, 22:40, 23:05.

№5 (ТБ) «Улица Рыкачёва — Ярославль Главный»: - отправления от ОП «Ярославль Главный» (расчётное время движения до ОП «Богоявленская площадь» — 18 минут), в 20:51, 21:10, 21:29, 21:47, 22:06 22:25, 22:44, 23:02, 23:21, 23:40, 23:59.

№19К «Улица Гудованцева — Красная площадь»: - отправления от ОП «Пожарная Каланча» (расчётное время движения до ОП «Улица Комсомольская — 4 минуты), рейс отправлением в 21:12 отправляется на плюс 3 минут в 21:15, 21:27, 21:42, 22:02, 22:22.

№ 57 «Фабрика «Красный Перевал» — Улица Гудованцева»: - отправления от ОП «Фабрика «Красный Перевал» (расчётное время движения до ОП «Улица Комсомольская — 46 минут), рейс отправлением в 20:45 отправляется на плюс 10 минут в 20:55, 21:10, 21:35, 22:00, 22:25, 22:50.

Улица Магистральная

№49 «Улица Ярославская — 15 МКР»: - отправления от ОП «Улица Ярославская» (расчётное время движения до ОП «Улица Первомайская» — 39 минут), рейс отправлением в 20:30 отправляется на плюс 15 минут в 20:45, 20:50, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40.

Микрорайон Пятерка

№71С «ТРК «Ярославский Вернисаж» - ЯЗХМ»: - отправления от «ТРЦ «Ярославский Вернисаж» (расчётное время движения до ОП «Улица Первомайская — 20 минут), 21:11, 21:42, 22:13, 22:44, 23:15.

Дзержинский район

№8 «ТРК «Ярославский Вернисаж - 15 МКР»: - отправления от ОП «ТРЦ Ярославский Вернисаж» (расчётное время движения до ОП «Улица Первомайская — 25 минут), 21:02, 21:15, 21:28, 21:41, 21:54, 22:11, 22:28, 22:43, 22:58, 23:13, 23:28.

№62 «15 МКР - Улица 1-я Технологическая»: - отправления от ОП «Улица 1-я Технологическая» (расчётное время движения до ОП «Улица Первомайская — 25 минут), рейс отправлением в 20:46 отправляется на плюс 14 минут в 21:00, 21:16, 21:46, 22:16, 22:48.

№1 «Улица Волгоградская — 5 МКР»: - отправления от ОП «5 МКР» (расчётное время движения до ОП «Улица Первомайская - 22 минут), 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:50.

№42 «15 МКР - Поселок Куйбышева»: - отправления от ОП «Посёлок Куйбышева» (расчётное время движения до ОП «Улица Первомайская» - 30 минут), 20:54, 21:04, 21:14, 21:29, 21:44, 22:04, 22:24, 22:44.

№97С «Фабрика «Красный Перевал» — Улица Большие Полянки»: - отправления от ОП «Улица Большие Полянки» (расчётное время движения до ОП «Улица Первомайская - 22 минуты, 20:57, 21:09, 21:21, 21:33, 21:45, 22:00, 22:15, 22:35, 22:55, 23:19, 23:43.

№57 «Фабрика «Красный Перевал» — Улица Гудованцева»: - отправления от ОП «Улица Гудованцева» (расчётное время движения до ОП «Улица Первомайская» - 21 минута), 21:00 21:25, 21:50, 22:15, 22:40, 23:05.

