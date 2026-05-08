От трибун до парт: определены архитектурные решения для Ярославского «Шинника» и «Лицея ПСБ»

Будущий стадион «Шинник» участники представили в современных направлениях. Фото: Ассоциация «ФК «Шинник»

Лучшими признаны 5 концепций для стадиона и прилежащей к нему территории и 5 – для образовательного комплекса. Среди авторов победивших работ – как ярославские, так и федеральные архитектурные бюро. Наиболее яркие и совместимые решения из каждой пятерки отобранных концепций сформируют итоговый облик стадиона и образовательного кластера.

«На конкурс архитектурных работ по реконструкции «Шинника» было представлено восемь проектов от профессиональных бюро, проектных организаций и творческих коллективов. Пять концепций поступило на конкурс архитектурных идей будущего «Лицея ПСБ». У архитекторов была непростая и интересная задача – создать выразительный облик «Шинника», который станет новым символом спортивной жизни города, органично войдет в исторический контекст его центральной части, а главное – понравится ярославцам. В проектах же «Лицея ПСБ» архитекторам предстояло учесть современные стандарты обучения, критерии уюта, требования к безопасности и создать атмосферу, в которой будет комфортно и детям, и педагогам. Задача сложная, но участники с ней справились», – прокомментировал Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ.

Будущий стадион «Шинник» участники представили в современных направлениях: минимализм, ар-деко, био-тек. Некоторые из них комбинировали в одной работе архитектурные принципы разных стилей. Каждый участник создал объемно-пространственную композицию, состоящую из спортивного стадиона для проведения соревнований, локаций для спортсменов, тренеров и болельщиков, а также общественно-деловую зону со зданием бизнес-центра.

«Лицей ПСБ» в эскизных проектах участников выдержан в соответствии с высочайшими стандартами качества и принципами эргономики, с применением современных строительных материалов – энергоэффективных, экологичных и долговечных. Архитекторы предложили свое креативное видение не только для учебных классов, актового и спортивного залов, столовой, но и для удобных детских площадок, зон рекреации, уединения, общения и смены активностей. Новый образовательный комплекс будет построен в Красноперекопском районе и доступен всем ярославцам и их детям.

Организацию и проведение всех этапов конкурса обеспечило АНО «Центр развития городских территорий». Подробнее ознакомиться с итогами обоих конкурсов можно на сайте: https://crgt-76.ru/involvement