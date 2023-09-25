Для районов Ярославской области установили дату начала отопительного сезона

Во всех районах Ярославской области отопление начнут включать 2 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во всех районах Ярославской области установили единую дату начала отопительного сезона – 2 октября. Такое распоряжение дал глава региона Михаил Евраев.

- Поручил дать тепло одновременно во всех районах области. Не должно быть такого, что в одном городе котельные запущены и батареи теплые, а в другом - люди мерзнут, - написал в своем телеграмм-канале Михаил Евраев.

Согласно нормативам, отопительный период стартует, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не поднимается выше 8 градусов. Особенно строго этому правилу обычно следуют власти Ярославля.

До 2 октября муниципалитеты должны в полном объеме провести пуско-наладочные работы и быть готовыми к подаче тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома.

Начало отопительного сезона уже анонсировали Пошехонский район и Данилов.