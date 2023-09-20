В одном из районов Ярославской области готовятся включить отопление

В Пошехонском районе Ярославской области в ближайшие дни планируют включить отопление. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Пошехонском районе Ярославской области в ближайшие дни планируют включить отопление.

- На следующей неделе похолодание. В ближайшие выходные включим отопление сначала в сельских домах культуры, образовательных учреждениях, социальных объектах. Решение о начале отопительного сезона в городе принимается Администрацией городского поселения, - сказал глава Пошехонского района Николай Белов.

Также Николай Белов посоветовал всем пошехонцам сделать прививку от гриппа. Прививочная кампания уже началась, в больницах вакцины достаточно.

- Главный врач Пошехонской ЦРБ сообщил, что в этом году большой рост заболеваемости ОРВИ. Больше, чем в прошлом году, - уточнил Николай Белов.