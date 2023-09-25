В Данилове Ярославской области начался отопительный сезон

Еще в одном городе Ярославской области начинается отопительный сезон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще в одном городе Ярославской области объявили о начале отопительного периода. Ранее мы сообщали, что тепло дадут на объекты социальной сферы, в дома культуры и образовательные учреждения Пошехонского района. Теперь на очереди Данилов.

- Информируем организации и жителей города, что подача тепла на социальные объекты начнется с 25 сентября, в жилищный фонд – с 26 сентября, - написал на своей странице ВКонтакте глава города Алексей Амосов.

О начале отопительного сезона в Ярославле и Рыбинске власти пока не сообщают. Согласно нормативам, отопительный период стартует тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не поднимается выше 8 градусов.