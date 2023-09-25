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НовостиОбщество25 сентября 2023 7:15

На ярославских дорогах установят 6 тысяч камер, фиксирующих нарушения ПДД

Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения поставят и в населенных пунктах, и за их пределами
Полина Вачнадзе
На дорогах Ярославской области в 2024 году планируют установить порядка шести тысяч камер, фиксирующих нарушения ПДД.

На дорогах Ярославской области в 2024 году планируют установить порядка шести тысяч камер, фиксирующих нарушения ПДД.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дорогах Ярославской области в 2024 году планируют установить порядка шести тысяч камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Три тысячи начнут работать до мая следующего года, еще три тысячи – до декабря. Об этом глава региона Михаил Евраев рассказал в интервью ГТРК «Ярославия».

Камеры будут стоять и в населенных пунктах, и за их пределами.

Сейчас в Ярославской области работает порядка 100 комплексов фиксации нарушении правил дорожного движения.

В Ярославской области построят новые пункты весогабаритного контроля. В 2024 году количество таких пунктов в регионе планируют увеличить минимум до 20-и.