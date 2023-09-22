В Ярославской области построят новые пункты весогабаритного контроля

В Ярославской области строят четыре новые пункты весогабаритного контроля. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области строят четыре новые пункты весогабаритного контроля. По ним работа уже ведется, еще по двум идет процесс заключения контрактов.

На строительство весогабаритных пунктов из дорожного фонда выделено более 2,5 миллиардов рублей. Чтобы датчики показывали точную информацию, сначала необходимо капитально отремонтировать участок дороги, на котором пункты будут устанавливать.

- Сейчас работы с основанием ведутся на четырех дорогах: Нерехта – Рождествено – Бурмакино, Брейтово – Прозорово, Некоуз – Родионово – Октябрь и Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец у Пошехонья на месте старого стационарного поста, - уточнили в правительстве Ярославской области.

В этом году планируют начать строительство весогабаритных пунктов на дорогах Углич – Ростов и Нагорье – Кубринск.

Новые комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры автомобиля. Останавливаться для этого машине не требуется.

Сейчас на дорогах Ярославской области установлены пять пунктов весогабаритного контроля. В следующем году их количество хотят увеличить до более чем 20.