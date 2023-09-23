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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 15:15

Лось стал причиной гибели водителя в Ярославской области

На трассе Ярославль-Кострома разбился 25-летний мужчина
Полина Вачнадзе
В час ночь 23 сентября в Некрасовском районе произошло ДТП.

В час ночь 23 сентября в Некрасовском районе произошло ДТП.

Фото: УМВД по Ярославской области

В час ночь 23 сентября на трассе Ярославль-Кострома в Некрасовском районе произошло ДТП. Под колеса "Рено Дастер", которым управлял 25-летний мужчина, выскочил лось.

- Автомобиль сбил дикое животное, потом наехал на тросовое ограждение, съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте аварии до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

При столкновении грузовика, ГАЗа и ВАЗа в Ростовском районе разбился водитель.