Лось стал причиной гибели водителя в Ярославской области

В час ночь 23 сентября в Некрасовском районе произошло ДТП. Фото: УМВД по Ярославской области

В час ночь 23 сентября на трассе Ярославль-Кострома в Некрасовском районе произошло ДТП. Под колеса "Рено Дастер", которым управлял 25-летний мужчина, выскочил лось.

- Автомобиль сбил дикое животное, потом наехал на тросовое ограждение, съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте аварии до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

При столкновении грузовика, ГАЗа и ВАЗа в Ростовском районе разбился водитель.