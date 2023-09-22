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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 7:31

При столкновении грузовика, ГАЗа и ВАЗа в Ростовском районе разбился водитель

Мужчина погиб при столкновении трех автомобилей у деревни Макарово в Ростовском районе
Полина Вачнадзе
Ночью 22 сентября на трассе М8 у деревни Макарово в Ростовском районе произошла авария.

Ночью 22 сентября на трассе М8 у деревни Макарово в Ростовском районе произошла авария.

Фото: УМВД по Ярославской области

Ночью 22 сентября на трассе М8 у деревни Макарово в Ростовском районе произошла авария. Столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2104, ГАЗ-2705 и грузовик «Скания».

- По предварительной информации, 54-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Судя по фото с места ДТП, от легковушки осталась только груда мятого железа. Шансов выжить в такой аварии у водителя ВАЗа практически не было: мужчина скончался на месте ДТП еще до приезда бригады скорой помощи.