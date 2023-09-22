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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 13:20

На остановке в Ярославле нашли труп мужчины

Ночью на остановке «Улица Урицкого» в Ярославле умер мужчина
Полина Вачнадзе
СКР по Ярославской области устанавливает обстоятельства смерти мужчины. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

СКР по Ярославской области устанавливает обстоятельства смерти мужчины. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

СКР по Ярославской области устанавливает обстоятельства смерти мужчины. Ночью 22 сентября его труп нашли на остановке общественного транспорта «Улица Урицкого» в Ярославле. Внешних признаков насильственной смерти на теле нет.

- Личность человека устанавливается, - сказали в пресс-службе ведомства.

На лавочке в центре Ярославля умерла женщина.

На Волжской набережной в Ярославле нашли человеческий череп.