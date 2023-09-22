На остановке в Ярославле нашли труп мужчины

СКР по Ярославской области устанавливает обстоятельства смерти мужчины. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

СКР по Ярославской области устанавливает обстоятельства смерти мужчины. Ночью 22 сентября его труп нашли на остановке общественного транспорта «Улица Урицкого» в Ярославле. Внешних признаков насильственной смерти на теле нет.

- Личность человека устанавливается, - сказали в пресс-службе ведомства.

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