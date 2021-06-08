В центре Ярославля нашли человеческий череп

Череп нашли на Волжской набережной. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле на Волжской набережной во время земляных работ рабочие откопали человеческий череп. Останки, судя по цвету и общему состоянию, пролежали в земле не одну сотню лет.

- Лежишь, покоишься 900 лет сраженный монгольским мечом, и тут бац – тебя комментируют в ВК, - пишет в группе «Подслушано в Ярославле» Николай Зацаринский.

- Ничего удивительного, если это район Октябрьской площади. Она построена на старом кладбище. И вряд ли власти заморачивались переносить все могилки и останки усопших, - выдвигает свою версию Юрий Александрович.

- Весь центр Ярославля усеян костями разных эпох. Огромное количество останков встречается на глубине от 8 до 14 метров, - пишет Дмитрий Калинин.

Несмотря на то, что череп покоится в земле уже немало лет, СКР по Ярославской области все же проведет доследственную проверку.

- В рамках проверки будут назначены судебно-медицинское, медико-криминалистическое и молекулярно-генетическое исследования для установления причины и давности смерти и антропометрических данных. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.