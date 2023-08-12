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НовостиПроисшествия12 августа 2023 11:22

В улице Комсомольской в Ярославле нашли труп женщины

В центре Ярославле на лавочке скончалась женщина
Полина Вачнадзе
На лавочке в центре Ярославля умерла женщина. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

На лавочке в центре Ярославля умерла женщина. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В центре Ярославля нашли труп женщины. Она лежала на лавочке в сквере на улице Комсомольской. Внешних признаком насильственной смерти на теле нет.

В СКР по Ярославской области сообщили, что сейчас по факту смерти неизвестной проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Причина смерти женщины пока не ясна - она станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

3 августа на улице Розы Люксембург в Ярославле умер мужчина. Он скончался до приезда скорой помощи.