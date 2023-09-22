Тротуары Ярославля будут выкладывать плиткой.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Тротуары Ярославля будут выкладывать плиткой. Об этом в прямом эфире ЦУР сообщил мэр города Артем Молчанов.
- Сейчас готовится документация, мостить тротуары начнем в следующем году. В первую очередь те, которые ведут к уже отремонтированным дорогам, - уточнил мэр.
По ловам Артема Молчанова, содержание плиточных тротуаров обойдется бюджету города дешевле содержания заасфальтированных пешеходных дорожек.
- Во время ремонта сетей или при провалах плитку легче восстановить, - сказал градоначальник.
Со следующего года улицы и дворы Рыбинска также будут выкладывать плиткой.