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НовостиОбщество24 июля 2023 12:31

Тротуары Рыбинска выложат плиткой

О нововведениях в сфере благоустройства рассказал глава города Дмитрий Рудаков
Полина Вачнадзе
Тротуары на улицах и во дворах Рыбинска выложат плиткой.

Тротуары на улицах и во дворах Рыбинска выложат плиткой.

Фото: Артем ЛЕНЦ

Со следующего года тротуары во дворах и на улицах Рыбинска будут выкладывать плиткой. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

- Это более эстетичный вариант. В этом году часть пешеходных дорожек во дворах уже вымощена плиткой. Разница с асфальтовым покрытием по внешнему виду колоссальная, - считает градоначальник.

По словам Дмитрия Рудакова, плитка гораздо практичнее асфальта: ее можно снять на время раскопок, а после окончания работ вернуть на место.

- Это более выгодно с экономической точки зрения, - говорит глава Рыбинска. -Закладываем плитку в план благоустройства на следующий год.