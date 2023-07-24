Тротуары Рыбинска выложат плиткой

Тротуары на улицах и во дворах Рыбинска выложат плиткой. Фото: Артем ЛЕНЦ

Со следующего года тротуары во дворах и на улицах Рыбинска будут выкладывать плиткой. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

- Это более эстетичный вариант. В этом году часть пешеходных дорожек во дворах уже вымощена плиткой. Разница с асфальтовым покрытием по внешнему виду колоссальная, - считает градоначальник.

По словам Дмитрия Рудакова, плитка гораздо практичнее асфальта: ее можно снять на время раскопок, а после окончания работ вернуть на место.

- Это более выгодно с экономической точки зрения, - говорит глава Рыбинска. -Закладываем плитку в план благоустройства на следующий год.