Мэр Ярославля рассказал, как те, кто за ЗОЖ могут попасть на школьные стадионы

Мэр Ярославля рассказал, как посторонним попасть на спортплощадки у школ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время прямого эфира в Центре управления регионом мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, что нужно сделать ярославцам, чтобы заниматься спортом на школьных стадионах.

2 сентября глава региона Михаил Евраев выступил с инициативой открыть стадионы и спортивные площадки у школ для всех, кто за ЗОЖ. По мнению главы региона, это поможет развитию спорта в регионе и позволит использовать имеющуюся инфраструктуру по полной.

Однако при этом важно соблюсти и требования федерального закона о безопасности, согласно которому территории образовательных учреждений должны быть закрыты для посторонних. Артем Молчанов в эфире ЦУР сообщил, что сейчас на областном уровне разрабатывается порядок допуска на школьные объекты.

- Принято решение, о котором проинформированы директора школ. Если кто-то хочет заниматься спортом на территории школы бегом, футболом, баскетболом, нужно обратиться к руководству образовательного учреждения и предоставить свои данные. Тогда вас будут пускать на территорию, - сказал градоначальник.

Он отметил, что в данном вопросе важно соблюсти баланс: открыть спортплощадки для тех, что хочет на них заниматься, но не пускать туда вандалов, которые только и могут, что разводить костры.