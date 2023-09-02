Школьные стадионы Ярославской области могут открыть для всех желающих заниматься спортом

Стадионы и спортивные площадки у школ могут открыть для всех желающих заниматься спортом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стадионы и спортивные площадки у школ могут открыть для всех желающих заниматься спортом. С такой инициативой выступил глава региона Михаил Евраев.

- Это будет способствовать развитию массового спорта в области и позволит полноценной использовать имеющуюся инфраструктуру, - пояснил губернатор.

Сейчас школьные стадионы используются только на уроках физкультуры. Но как только занятия в школах заканчиваются, закрываются и спортивные площадки. Если инициативу главы Ярославской области поддержат, то стадионами смогут пользоваться и местные жители.

В Ярославле планируют разработать программу по ремонту школьных стадионов.