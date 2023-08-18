В Ярославле вандалы разожгли костер на новой спортивной площадке

Компания молодых людей испортила покрытие на новой спортивной площадке во дворе улице Труфанова в Ярославле. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Компания молодых людей испортила покрытие на новой спортивной площадке во дворе дома №6 корпус 3 на улице Труфанова в Ярославле. Парни разожгли костер и наблюдали, как разгорается пламя. К ним подошла местная жительница и попросила немедленно прекратить это безобразие. Ребята старательно прятали свои лица, но тушить костер не спешили.

- Только установили новые тренажеры и восстановили уже имеющиеся. Молодежь, имейте совесть! – пишет автор ролика в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Видео посмотрел мэр города Артем Молчанов. По его словам, к разбору этого происшествия уже подключились правоохранительные органы.

- Правонарушители установлены и будут привлечены к ответственности, - сказал градоначальник. - Отдельно благодарю жительницу дома Труфанова 6к3, что не осталась равнодушна и нашла в себе смелость предать огласке это происшествие.