В Ярославле вновь сорвали сроки благоустройства сквера на площади Труда

Работы на площади Труда в Ярославле планируют завершить к 25 сентября. Фото: Мэрия Ярославля

Подрядная организация, которая занимается благоустройством сквера на площади Труда в Ярославле, вновь сорвала сроки сдачи этого объекта. Работы должны были закончиться к концу августа, но подрядчик попросил об отсрочке до 15 сентября. Теперь сроки перенесены еще на 10 дней.

- Подрядчик нас заверил, что к этому числу все успеет завершить. Ранее у них возникли трудности с формированием ландшафтных горок, которые потребовали долгого времени для создания. В связи с чем работы затянулись. На сегодняшний день в сквере со стороны улицы Володарского завершено 95% работ. На противоположной стороне процент выполнения ниже, но подрядчик заверил, что к 25 числу работы полностью завершит, - сказал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.

За срыв сроков подрядная организация будет оштрафована. Расчет штрафа произведут после приемки сквера.