Работы в сквере на площади Труда в Ярославле завершатся почти на месяц позже установленного срока

Благоустройство сквера на площади Труда в Ярославле завершится в сентябре. Фото: Мэрия Ярославля

Благоустройство сквера на площади Труда в Ярославле завершится в сентябре. Подрядчик должен был закончить работы к 20 августа, но выбился из сроков.

- В адрес организации будут выписаны все штрафные санкции. Договорились, что благоустройство сквера необходимо завершить до 15 сентября. Отмечу, малые архитектурные формы, которые были установлены ранее, также будут приведены в порядок, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В сквере делают дополнительные пешеходные дорожки. Фото: Мэрия Ярославля

Сейчас рабочие делают дополнительные пешеходные дорожки, укладывают тротуарную плитку и формируют земляное основание, на которое уложат рулонный газон.

По проекту, на площади Труда должны установить деревянные навесы, чтобы ярославцы могли отдыхать в тени, и сделать ландшафтное освещение.