По факту избиения охранника ночного клуба в Ярославле возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после нападения посетителя на охранника бара. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после нападения посетителя на охранника бара «Я люблю тебя, жизнь!» в Ярославле.

- Прокуратура Кировского района признала законным возбуждение уголовного дела по материалам, распространенным в Интернете. Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На контроле это дело и у следственного комитета. По информации, полученной от правоохранительных органов, уроженец Средней Азии в момент потасовки был пьян. Мужчина несколько раз ударил охранника ночного клуба за то, что он отказался пускать его в заведение с оружием.