Не пустил в заведение с оружием: в Ярославле посетитель избил охранника бара

В Ярославле посетитель избил охранника бара. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В минувшие выходные у бара «Я люблю тебя, жизнь» в центре Ярославля произошла потасовка. Несколько молодых людей на улице окружили охранника заведения. Сначала шла словесная перепалка, а потом один человек из толпы начал наносить молодому человеку удары. Агрессора оттащили, но он успел ударить охранника и кулаками, и ногами по телу и голове.

Пострадавший в полицию не обращался. Однако после того, как запись с камеры видеонаблюдения бара появилась в Интернете, сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Ее ход взял под свой контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

- В Ярославле уроженец Средней Азии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил охранника местного заведения за то, что тот не пустил его внутрь с оружием. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Анатолию Щурову представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах, - сообщили в пресс-службе регионального Управления ведомства.